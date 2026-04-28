Ríos: «Mourinho no Real? Espero que não, que continue comigo»
Médio colombiano do Benfica deixa elogios ao treinador luso
Médio colombiano do Benfica deixa elogios ao treinador luso
Richard Ríos quer que José Mourinho continue no Benfica. Em entrevista ao jornal espanhol AS, na edição impressa, o colombiano foi questionado sobre a possibilidade de saída do técnico português para o Real Madrid.
«Não sei. Espero que não, que continue comigo. Cada dia é uma aprendizagem ao seu lado», afirmou, explicando depois a importância do técnico.
«Tem um carácter incrível e motiva-nos como ninguém. A sua carreira é incrível, já ganhou tudo. Nunca se vê que ele perca a ambição. Continua com ela intacta. Isso motiva-me a querer mais», acrescentou.
O mesmo Real Madrid que o Benfica defrontou em três ocasiões nesta temporada, na Liga dos Campeões. O mais emotivo foi, sem dúvida, o da oitava jornada da fase regular, com o golo do 4-2 de Trubin.
«O jogo da fase regular foi muito emocionante. Demos o nosso melhor, entramos em campo como guerreiros e isso vai ficar connosco para o resto da nossa carreira, uma bela recordação. Desde criança que pensamos em jogar desafios assim. Na eliminatória, sinto que nos saímos bem, independentemente do resultado, mas o futebol dá sempre a oportunidade de uma vingança», disse Ríos.
Afirmando estar «focado» no Benfica e no contrato que tem até 2030, Ríos diz que o clube da Luz foi «um grande passo na minha carreira, um sonho tornado realidade», admitindo algumas dificuldades de adaptação.
Por fim, aposta num ex-FC Porto para vencer a Liga dos Campeões. «Há equipas muito difíceis. Não tenho nenhum favorito, mas gostaria que o Luchito [Luís Díaz] ganhasse com o Bayern, por ser colombiano», referiu.