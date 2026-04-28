Richard Ríos quer que José Mourinho continue no Benfica. Em entrevista ao jornal espanhol AS, na edição impressa, o colombiano foi questionado sobre a possibilidade de saída do técnico português para o Real Madrid.

«Não sei. Espero que não, que continue comigo. Cada dia é uma aprendizagem ao seu lado», afirmou, explicando depois a importância do técnico.

«Tem um carácter incrível e motiva-nos como ninguém. A sua carreira é incrível, já ganhou tudo. Nunca se vê que ele perca a ambição. Continua com ela intacta. Isso motiva-me a querer mais», acrescentou.

O mesmo Real Madrid que o Benfica defrontou em três ocasiões nesta temporada, na Liga dos Campeões. O mais emotivo foi, sem dúvida, o da oitava jornada da fase regular, com o golo do 4-2 de Trubin.

«O jogo da fase regular foi muito emocionante. Demos o nosso melhor, entramos em campo como guerreiros e isso vai ficar connosco para o resto da nossa carreira, uma bela recordação. Desde criança que pensamos em jogar desafios assim. Na eliminatória, sinto que nos saímos bem, independentemente do resultado, mas o futebol dá sempre a oportunidade de uma vingança», disse Ríos.

Afirmando estar «focado» no Benfica e no contrato que tem até 2030, Ríos diz que o clube da Luz foi «um grande passo na minha carreira, um sonho tornado realidade», admitindo algumas dificuldades de adaptação.

Por fim, aposta num ex-FC Porto para vencer a Liga dos Campeões. «Há equipas muito difíceis. Não tenho nenhum favorito, mas gostaria que o Luchito [Luís Díaz] ganhasse com o Bayern, por ser colombiano», referiu.