O Benfica prestou esclarecimentos sobre o episódio que envolveu a ida de cerca de duas centenas de adeptos ao centro de treinos do Seixal entre o final da manhã e o princípio da tarde deste sábado.

Em comunicado, o clube encarnado garante que tudo aconteceu de forma «espontânea e pacífica» e que o grupo de adeptos entrou nas instalações do Benfica a convite do diretor-geral Mário Branco, que promoveu uma conversa na qual estiveram também presentes Simão Sabrosa (diretor-técnico) o treinador José Mourinho e o grupo de capitães: Nico Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo.

«A conversa, na qual tomaram a palavra os representantes do grupo de adeptos e também Mário Branco, José Mourinho, Simão Sabrosa e Nico Otamendi, decorreu num ambiente de enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo», lê-se na nota.

O Benfica frisa aida que da conversa saiu a «garantia de reforço do compromisso que, mais do que nunca, deve imprar nesta fase».

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

«Um grupo de adeptos do Sport Lisboa e Benfica deslocou-se nesta manhã de sábado, 24 de janeiro, de forma espontânea e pacífica, ao Benfica Campus, no Seixal, tendo sido convidado e autorizado a entrar por parte do Diretor-Geral, Mário Branco, o qual promoveu um encontro no qual estiveram igualmente presentes o Diretor-Técnico, Simão Sabrosa, o Treinador, José Mourinho, e os Capitães de equipa, Nico Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo.

A conversa, na qual tomaram a palavra os representantes do grupo de adeptos e também Mário Branco, José Mourinho, Simão Sabrosa e Nico Otamendi, decorreu num ambiente de enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo, terminando com a garantia de reforço do compromisso de união que, mais do que nunca, deve imperar nesta fase, perante os desafios que se colocam ao SL Benfica até final da época.»

