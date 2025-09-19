O Benfica emitiu um comunicado a garantir que não está em incumprimento quanto ao pagamento de Richard Ríos. O que é verdade, embora não conte a verdade toda.

É que houve, de facto, um erro no processamento bancário, que obrigou a SAD encarnada a alterar o prazo do pagamento da segunda prestação da compra de Ríos. Segundou apurou o Maisfutebol, o valor em aberto vai ser transferido na próxima segunda-feira (22).

Inicialmente, os encarnados teriam de depositar na conta do emblema brasileiro uma tranche de 4,5 milhões até o dia 15 de setembro. Ao tomarem conhecimento da falha, porém, conseguiram esticar a data limite para a próxima sexta-feira (25).

O nosso jornal sabe ainda que o departamento jurídico do Palmeiras nem sequer fez uma reclamação formal por escrito. Ou seja, foi tudo acordado de forma amigável.

De recordar que a SAD encarnada já havia feito um primeiro pagamento, também de 4,5 milhões de euros, na reta final de agosto, pouco tempo depois de fechada a contratação do médio colombiano.

Isso mesmo é sublinhado pelo comunicado do Benfica, que garante que a SAD «não tem qualquer situação de incumprimento perante o Palmeiras».

O que é verdade, porque as partes acordaram amigavelmente estender o prazo até dia 25 de setembro, depois de conhecido o erro de processamento bancário.

«A priumeira prestação da transferência do jogador Richard Ríos já se encontra paga e a segunda prestação será paga dentro dos limites previstos pelo contrato, sem implicações para a Benfica SAD e conforme acordado com o Palmeiras», pode ler-se.

Richard Ríos, recorde-se, foi contratado pelo Benfica a troco de 27 milhões de euros. Assinou contrato até junho de 2030 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Comunicado do Benfica:

«Na sequência de informações divulgadas pela Comunicação Social, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que não tem qualquer situação de incumprimento perante o Palmeiras.

A 1.ª prestação da transferência do jogador Richard Ríos já se encontra paga e a 2.ª prestação será paga dentro dos limites previstos pelo contrato sem implicações para a Benfica SAD e conforme acordado com o Palmeiras.»