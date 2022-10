O Tribunal Central Administrativo do Sul confirmou a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que em julho de 2020 suspendeu um castigo do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa, que à data sancionara o Benfica com dois jogos à porta fechada devido ao alegado apoio dado pelo clube a claques ilegais, que o organismo da FPF considerou ter ficado provado num jogo da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga a 18 de dezembro de 2019.

Recorde-se que dias depois da decisão do CD o Benfica apresentou uma providência cautelar que, ao ser aceite pelo TAD, suspendeu o castigo.

A FPF recorreu para o TCAS, que viu agora, confirmou o Maisfutebol, este tribunal administrativo negar-lhe a ação e manter a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto.