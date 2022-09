A transferência de Darwin Nuñez do Benfica para o Liverpool por 75 milhões de euros gerou um ganho de 40,523 milhões de euros para os cofres da SAD encarnada.

Ao bolo total, de acordo com a informação presente no Relatório & Contas do exercício de 2021/22, foram descontados 34,477 milhões de euros: no mecanismo de solidariedade, em compromissos com terceiros, em gastos com serviços de intermediação e no valor contabilístico do direito do atleta à data da alienação. Informa a SAD do Benfica que ao ganho acima referido tem ainda de ser deduzido um valor de 2,410 milhões de euros referente ao «efeito da atualização financeira, tendo em consideração o plano de recebimento estipulado, o qual será reconhecido como um rendimento financeiro em exercícios futuros».

«O impacto da venda do Darwin neste relatório são cerca de 37 milhões de euros», explicou Domingos Soares de Oiveira, CEO do Benfica, na apresentação das contas nesta quarta-feira à tarde, comparando este negócio ao de Rúben Dias aquando da transferência para o Manchester City por 69 milhões de euros para exemplificar como a venda de jogador proveniente da formação é muito mais rentável.

Este valor não é, no entanto, final, uma vez que o negócio entre Benfica e Liverpool contempla ainda um montante adicional de 25 milhões de euros dependente da concretização de objetivos.