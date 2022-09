A Assembleia Geral do Benfica (SAD) aprovou o Relatório e Contas de 2021/22, comunicou a sociedade encarnada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Recorde-se que a SAD do Benfica apresentou contas negativas de 35 milhões de euros no exercício da época passada.

Na mesma nota, o Benfica informa ainda que foi aprovada a «proposta de aplicação de resultados, tendo o resultado apurado no período sido transferido para resultados acumulados».

«Aprovação de um voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, bem como nos respetivos membros e ainda no Revisor Oficial de Contas, pelo exercício dos seus cargos, durante o período compreendido entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022», lê-se ainda no mesmo comunicado.

Na mesma AG foi ainda aprovada a política de remuneração dos elementos da administração e fiscalização e dos membros da Mesa da Assembleia Geral e dos membros da Comissão de Remunerações para o mandato relativo a 2021/2025.

Ainda de acordo com o comunicado, aconteceu a «aprovação da política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da Mesa da Assembleia Geral”, bem como a “eleição dos membros da Comissão de Remunerações para o remanescente do mandato relativo ao quadriénio 2021/2025».

Para esta sexta-feira está marcada a AG do Clube para apreciação e votação do relatório de gestão e as contas do exercício de 2021/22.