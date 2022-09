[em atualização]

O Benfica comunicou que teve um resultado líquido negativo de 35 milhões de euros no exercício da SAD.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os encarnados justificam este resultado com o «resultado obtido com transações de direitos de atletas, bastante inferior aos valores alcançados nos últimos exercícios». « Em termos operacionais sem direitos de atletas, verificou-se uma melhoria de 37,4 milhões de euros face ao período homólogo», lê-se.

Informam as águias também que os rendimentos operacionais superam os 169,3 milhões de euros, «o montante mais alto de sempre da história da Benfica SAD». Este valor «representa um crescimento de 80,1 por cento face ao valor de 94 milhões de euros alcançado no período homólogo, essencialmente relacionado com a participação e desempenho na Liga dos Campeões e com o regresso faseado do público ao estádio na época 2021/22».

Também recorde é o valor dos gastos com o pessoal, de 112,6 milhões de euros, um aumento de 16 por cento.

A sociedade explica ainda que houve um decréscimo de 52,5 por cento no valor das transações de atletas, apesar de o valor bruto das vendas dos jogadores ser maior do que o exercício anterior: «Apesar do valor bruto das vendas de direitos de atletas ter superado o montante do exercício transato (em 2021/22, esse valor atingiu os 124,4 milhões de euros, o que compara com o montante de 110,1 milhões de euros registado em 2020/21), os resultados obtidos com as transferências realizadas foram inferiores, uma vez que os principais jogadores transferidos foram adquiridos por valores significativos e não são provenientes da formação.»

Os rendimentos totais da SAD do Benfica ascendem aos 240,2 milhões de euros – o terceiro melhor exercício de sempre –, ao passo que os gastos operacionais foram de 242,5 milhões, um crescimento de 17,3 por cento em relação ao período homólogo. Neste capítulo, destaca o documento «os aumentos verificados nas rubricas de fornecimentos e serviços externos e de gastos com pessoal, os quais foram parcialmente compensados pela diminuição ocorrida na rubrica de amortizações e perdas de imparidades de direitos de atletas».

As palavras de Rui Costa

Antes da apresentação dos resultados, o presidente do clube, Rui Costa, explicou as opções tomadas e que levaram a este resultado. O dirigente argumentou que «foi opção não fazer vendas» de jogadores pelos quais o Benfica recebeu propostas.

Caso contrário, Rui Costa garante que este resultado de 2021/22 seria diferente. Porém, a visão estratégica, privilegiando os aspetos desportivos, levou a que o Benfica quisesse segurar alguns jogadores.