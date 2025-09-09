Benfica apresenta lucro na época passada de 34,4 milhões de euros
Resultado financeiro da SAD encarnada melhorou 65,8 milhões em relação ao ano passado, no qual tinha dado um prejuízo de 31,4 milhões
O Benfica apresentou esta terça-feira o Relatório e Contas relativo à temporada 2024/25, sendo de sublinhar o resultado positivo de 34,4 milhões de euros.
É o quarto melhor resultado financeiro da história da SAD encarnada.
Este lucro contrasta com o prejuízo de 31,4 milhões de euros na temporada anterior, o que significa uma melhoria de 65,8 por cento nos resultados financeiros anuaais, de uma época para a outra.
A contribuir profundamente para este resultado positivo, sobretudo quando comparado com o ano anterior, estiveram dois fatores: a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Na Champions, o Benfica chegou aos oitavos de final, o que se traduziu num aumento de receita de 23,8 milhões de euros. Já o Mundial de Clubes significou rendimentos totais de 17,1 milhões de euros.
Resultados operacionais positivos em quatro milhões
Alavancado por estas receitas extraordinárias, o Benfica atingiu então um lucro pouco visto na Luz nos últimos anos. No entanto, é necessário referir que os resultados operacionais sem transações de jogadores também foi positivo em quatro milhões de euros.
É a primeira vez em sete anos que o Benfica apresenta resultados operacionais positivos.
A SAD encarnada apresentou gastos operacionais de 226,7 milhões de euros, o que significa um aumento dos gastos em 21,9 milhões de euros em relação ao anterior. Este crescimento, segundo o relatório e contas, é justificado pela indemnização à equipa técnica de Roger Schmidt, pelos gastos com o Mundial de Clubes e pelo impacto da passagem do futebol feminino para a SAD. Sem eles, garante o Benfica, os gastos operacionais estariam em linha com o ano anterior.
Apesar dos gastos operacionais terem aumentado 21,9 milhões de euros, as receitas operacionais aumentaram 54 milhões, o que é bem acima do crescimento dos gastos.
As receitas operacionais atingiram assim o valor de 230,6 milhões de euros, sendo que as receitas de Media e TV signifiram 64 por cento deste valor total: exatamente148 milhões. Este crescimento é mais um vez justificado com a boa Liga dos Campeões e com o Mundial de Clubes. De resto, também o Matchday aumentou 6,2 milhões de euros.
Transferências de jogadores deram lucro de 46,7 milhões
Por fim, vale a pena referir também o peso que teve a venda de atletas. O Benfica realizou receitas com transferências no valor de 117,3 milhões de euros, o que significa um aumento de mais de 50 por cento. João Neves, Marcos Leonardo e David Neres foram as vendas mais relevantes.
Como os gastos com contratações foram, em 2024/25, de 70,6 milhões de euros, o resultado com transações de jogadores é positivo em 46,7 milhões de euros.