O Benfica apresentou esta terça-feira o Relatório e Contas relativo à temporada 2024/25, sendo de sublinhar o resultado positivo de 34,4 milhões de euros.

É o quarto melhor resultado financeiro da história da SAD encarnada.

Este lucro contrasta com o prejuízo de 31,4 milhões de euros na temporada anterior, o que significa uma melhoria de 65,8 por cento nos resultados financeiros anuaais, de uma época para a outra.

A contribuir profundamente para este resultado positivo, sobretudo quando comparado com o ano anterior, estiveram dois fatores: a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Na Champions, o Benfica chegou aos oitavos de final, o que se traduziu num aumento de receita de 23,8 milhões de euros. Já o Mundial de Clubes significou rendimentos totais de 17,1 milhões de euros.

Resultados operacionais positivos em quatro milhões

Alavancado por estas receitas extraordinárias, o Benfica atingiu então um lucro pouco visto na Luz nos últimos anos. No entanto, é necessário referir que os resultados operacionais sem transações de jogadores também foi positivo em quatro milhões de euros.

É a primeira vez em sete anos que o Benfica apresenta resultados operacionais positivos.

A SAD encarnada apresentou gastos operacionais de 226,7 milhões de euros, o que significa um aumento dos gastos em 21,9 milhões de euros em relação ao anterior. Este crescimento, segundo o relatório e contas, é justificado pela indemnização à equipa técnica de Roger Schmidt, pelos gastos com o Mundial de Clubes e pelo impacto da passagem do futebol feminino para a SAD. Sem eles, garante o Benfica, os gastos operacionais estariam em linha com o ano anterior.

Apesar dos gastos operacionais terem aumentado 21,9 milhões de euros, as receitas operacionais aumentaram 54 milhões, o que é bem acima do crescimento dos gastos.

As receitas operacionais atingiram assim o valor de 230,6 milhões de euros, sendo que as receitas de Media e TV signifiram 64 por cento deste valor total: exatamente148 milhões. Este crescimento é mais um vez justificado com a boa Liga dos Campeões e com o Mundial de Clubes. De resto, também o Matchday aumentou 6,2 milhões de euros.

Transferências de jogadores deram lucro de 46,7 milhões

Por fim, vale a pena referir também o peso que teve a venda de atletas. O Benfica realizou receitas com transferências no valor de 117,3 milhões de euros, o que significa um aumento de mais de 50 por cento. João Neves, Marcos Leonardo e David Neres foram as vendas mais relevantes.

Como os gastos com contratações foram, em 2024/25, de 70,6 milhões de euros, o resultado com transações de jogadores é positivo em 46,7 milhões de euros.