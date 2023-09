O Benfica revelou, durante a entrevista de Rui Costa à BTV, todas as contas relativas aos dossiers concluídos no mercado de transferências de verão. E a primeira conclusão a tirar é que a SAD encarnada teve lucro: exatamente 23,4 milhões de euros.

Isto porque as saídas do plantel (somadas a um ganho de 7,5 milhões com a transferência de Jota para o Al Ittihad) renderam 92,4 milhões de euros, enquanto as compras custaram 69 milhões.

Entre os vários negócios, destaque para a confirmação de que Vlachodimos rendeu 4,9 milhões (mais 4,4 milhões possíveis em objetivos), Ristic rendeu 1,5 milhões (mais 1,5 milhões após o lateral esquerdo cumprir 20 jogos), enquanto o empréstimo de Schjelderup significou um encaixe de 2,5 milhões.

Refira-se, de resto, que o empréstimo de Lucas Veríssimo trouxe um milhão (mais um milhão em possíveis bonus).

Já em matéria de compras, o Benfica informou que Kökçü custou 25 milhões (mais cinco por objetivos), enquanto Arthur Cabral rendeu 20 milhões de euros (mais cinco milhões), mais 14 milhões de Jurásek e dez milhões pelo Trubin (mais um milhão por objetivo).

Veja na galeria associada a este artigo todas as contas do balanço de mercado do Benfica.