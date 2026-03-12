OFICIAL: Simão Lopes assina contrato profissional com o Benfica
Águias seguram avançado de 16 anos que leva 21 golos esta época nos escalões de formação das águias
O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a assinatura de um contrato profissional com Simão Lopes, jovem avançado de 16 anos que tem estado em destaque nos escalões de formação.
Através de um comunicado, as águias confirmaram o novo vínculo do atleta, que esta época soma 12 golos em 29 jogos pelos iniciados do Benfica e outros nove remates certeiros nos juvenis. Simão Lopes mostra-se feliz com o passo dado na carreira e confessa ter o sonho de representar a equipa A dos encarnados, assim como jogar no Estádio da Luz.
«É um orgulho enorme conseguir assinar o meu contrato profissional para o Benfica. Acho que é fruto do meu trabalho e do esforço dos meus pais. Quero continuar a trabalhar e a alcançar os meus objetivos. Sonho? Eu queria estar na equipa A e jogar no Estádio da Luz», afirma.