O Benfica anunciou, esta quinta-feira, que Tomás Cordeiro assinou contrato profissional com o clube.

O jogador de apenas 16 anos leva uma década de águia ao peito, sendo o único emblema que já representou oficialmente.

«Sinto-me feliz, era um sonho desde que cheguei ao Benfica Campus. Já são dez anos de muita aprendizagem. Ao longo do tempo, penso que tive uma evolução boa, ouvi sempre os meus treinadores, colegas, amigos... Foi tudo isso que me fez chegar aqui», começou por dizer aos meios oficiais do clube.

O jovem atleta já foi campeão nacional de iniciados, em 2024/25, e campeão nacional Sub-17 da segunda divisão, esta temporada.

«Um dos meus grandes objetivos é chegar à equipa A do Benfica, sempre muito focado no clube. O que tenho de fazer é continuar a trabalhar dia a dia», concluiu.

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