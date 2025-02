O Benfica embarcou para São Miguel com 23 jogadores na comitiva.

Sem poder contar com vários jogadores por lesão - casos de Renato Sanches, Tiago Gouveia, Manu Silva, Bah, Ángel Di María e Aursnes - Bruno Lage recorreu a jogadores que habitualmente atuam nas equipas B e sub-23. Casos de Gustavo Marques, Nuno Félix, João Rego (várias vezes já utilizado por Bruno Lage), o guarda-redes Arnas Voitinovicius e Leandro Santos, cuja titularidade no jogo deste sábado foi confirmada pelo técnico dos encarnados. Tomás Araújo, que saiu tocado do jogo com o Mónaco, também seguiu para os Açores, mas deve ser poupado.

Bruma, que não foi inscrito na Liga dos Campeões, voltou aos convocados e segue com o grupo, tal como Belotti e Samuel Dahl, outros dois dos quatro reforços de inverno do Benfica.

O Santa Clara-Benfica joga-se neste sábado a partir das 18h00, hora de Portugal continental, menos uma nos Açores.

JOGADORES DO BENFICA CONVOCADOS PARA O JOGO COM O SANTA CLARA

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Arnas Voitinovicius;

Defesas: Otamendi, Álvaro Carreras, Samuel Dahl, Leandro Santos, António Silva, Gustavo Marques Tomás Araújo e Bajrami;

Médios: Nuno Félix, Florentino, João Rego, Leandro Barreiro e Kökcü;

Avançados: Schjelderup, Pavlidis, Amdouni, Belotti, Aktürkoglu, Bruma e Arthur Cabral.