Sandro Cruz (lateral-esquerdo) e Tiago Gouveia (extremo) são as grandes novidades na lista de convocados do Benfica para o jogo deste sábado com o Marítimo, a contar para a 32.ª jornada da Liga.

Minutos antes do anúncio dos 21 convocados, Nélson Veríssimo já tinha confirmado que os dois jogadores da formação encarnada integrariam a comitiva. Os dois podem, por isso, estrear-se com a camisola da equipa principal do Benfica.

Rafa, que falhou os últimos jogos por lesão, continua de fora.

LISTA DE CONVOCADOS DO BENFICA

Guarda-redes: Helton, Odysseas e Svilar;

Defesas: Sandro Cruz, Morato, Gilberto, Valentino, Otamendi, André Almeida e Vertonghen;

Médios: Tiago Gouveia, Paulo Bernardo, Gil Dias, Everton, Meïte, Weigl e João Mário;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Darwin e Seferovic.