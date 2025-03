Andreas Schjelderup foi convocado esta terça-feira pela seleção norueguesa de futebol tendo em vista o início da caminhada rumo ao Campeonato do Mundo de 2026.

O avançado do Benfica procura somar os primeiros minutos oficiais pela Noruega depois de se ter estreado num particular no ano passado frente ao Kosovo.

A Noruega joga frente à Moldávia a 22 de março e depois contra Israel no dia 25 do mesmo mês.

A seleção nórdica está inserida no grupo I de qualificação para o Mundial 2026 juntamente com Estónia e ainda o derrotado do encontro dos quartos de final da Liga das Nações entre Alemanha e Itália.

Veja aqui a convocatória completa: