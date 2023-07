Lucas Veríssimo foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Corinthians, ele que chega ao clube brasileiro por empréstimo do Benfica, depois de uma época em que foi pouco utilizado por Roger Schmidt.

Em declarações aos jornalistas, o defesa-central de 28 anos recordou o período em que esteve lesionado, na época 2021/22, e confessou que compreende a opção de Schmidt de lhe dar poucos minutos.

Fui evoluindo desde que comecei a minha carreira. Tive uma lesão muito grave, que requeria muita atenção da minha parte, e foi isso que eu fiz. Tive de cuidar-me muito nesse período, e foi o que eu fiz, porque queria voltar muito bem e graças a Deus foi isso que aconteceu», afirmou.

«Apanhei a equipa do Benfica numa situação muito boa, onde o mister não conseguiu dar-me muitos minutos, mas nós conversávamos muito e eu entendia a posição dele. Como já referi, hoje em dia tenho toda uma equipa que me ajuda e apoia e que vai fazer com que esteja no meu nível máximo», acrescentou.

Veríssimo explicou também a escolha pelo Corinthians, ele que tinha outras propostas, e revelou que se aconselhou com João Victor, colega no Benfica que já jogou no Timão.

«Estou muito feliz. Quanto tive o contacto com o Corinthians, assim que o (presidente) Duilio me ligou, sabia que viria para cá. Tive outros contactos da Europa e também do Brasil, mas o Corinthians é o Corinthians. Escolhi o clube por isso.»

«Claro que falei com o João Victor. Eu já conhecia um pouco da estrutura, por causa da seleção, sabia que aqui tinham um suporte muito bom, falei com ele, trocámos algumas palavras e ele me indicou, disse-me para vir, que eles iam receber-me bem, que ia sentir-me muito bem recebido, que é uma família», referiu.

Lucas Veríssimo disse ainda que está ansioso pela estreia do Corinthians, mas relembrou que ainda está em período de pré-temporada: «Vim de um início de pré-temporada, tive uma semana e meia de treinos, tivemos três ou quatro jogos. Venho de uma pré-temporada, estou a evoluir, eles (clube) entendem bem. Sabemos o momento certo, estou ansioso, não vejo a hora, mas sei que existem etapas e é preciso respeitá-las.»