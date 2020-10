O empresário de Pedrinho, jogador do Benfica, acredita que nos próximos dias o Corinthians vai receber o dinheiro relativo à venda do jogador, por 18 milhões de euros.

Em entrevista à Fox Brasil, Will Dantas explicou que falta apenas uma assinatura de Luís Filipe Vieira para desbloquear o crédito bancário que vai permitir que o Corinthians consiga uma antecipação das verbas que o Benfica tem a pagar.

«Fiquei “puto” com essa situação. Parece que está resolvido. Um amigo ligou hoje de Portugal. O Bruno [Macedo], que é empresário do Jorge Jesus. É meu amigo e parceiro no Pedrinho. Disse-lhe que não existia isso de vender alguém em março e não receber ainda. Ele disse-me que só faltava uma assinatura do presidente do Benfica. O banco exigiu uma série de coisas para libertar o crédito, mas ele disse-me que esse crédito já foi autorizado e que a documentação estava em cima da mesa do presidente do Benfica», começou por revelar o empresário.

«Inicialmente o pagamento seria em julho ou agosto, mas por causa do negocio do Yony [González] eles fizeram um novo acordo, no qual o Benfica pagaria a primeira parcela no próximo ano. O Corinthians está a antecipar esse dinheiro, mas para isso o banco exigiu várias coisas. Faltava a assinatura do presidente. Se ele [Vieira] assinou, creio que até sexta ou segunda-feira o Corinthians receba e acaba a novela», acrescentou.

Will Dantas garantiu uma vez mais que, inicialmente, o negócio de Pedrinho nada tinha a ver com Yony González, mas que tudo mudou quando o Corinthians quis devolver o avançado colombiano.

«Quando me propuseram a venda do Pedrinho ao Benfica, tentaram colocar o Yony. Era 15 milhões, mais o Yoni. Eu disse que não aceitava. O Pedrinho era 25 milhões de euros, sem jogadores. O Tiago [Nunes], que foi treinador do Corinthians, pediu o Yony. A venda do Pedrinho nunca esteve relacionada, mas como o Corinthians devolveu o Yony e não pagou, aí é que veio a confusão. Por isso o Corinthians deu dois milhões para abater, e o primeiro pagamento, que era agora para julho ou agosto, passou para o próximo ano», reforçou o empresário brasileiro.

«Parece que agora é que é. Só faltava um documento, estava na mesma do presidente do Benfica. Vieira vai assinar o documento e acaba essa dor de barriga», acrescentou.

O imbróglio em torno da venda de Pedrinho motivou várias críticas dos comentadores da Fox Sports ao Benfica, alegando atraso no pagamento, e a dada altura o empresário do jogador até foi aconselhado a ter cuidado para não ficar sem o dinheiro a que tem direito pelo negócio.

«O Benfica, além de ser um clube muito sério, está na bolsa de valores. A multa rescisória do Pedrinho é de 120 milhões de euros, com contrato de cinco anos. Seria uma burrice o Benfica querer fazer isso, principalmente comigo, que sou parte envolvida e tenho 30 por cento da parte económica. O Benfica vai precisar de mim mais à frente. Se quiserem, podem dizer que não gostam de mim. Sinceramente, penso que o que está a acontecer não é culpa do Benfica, é burocracia do banco», insistiu Will Dantas.