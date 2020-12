Darwin Nuñez deixou uma mensagem nas redes sociais após o teste negativo à covid-19 que lhe permite voltar a entrar nas contas de Jorge Jesus para a receção aos polacos do Lech Poznan desta quinta-feira.

«Depois de uns dias que se tornaram longos para mim, voltei com muita vontade, com o mesmo compromisso que tenho desde que cheguei para defender a camisola do Benfica», escreveu o jogador uruguaio no Instagram.

«Obrigado a todos os que tiraram um tempo para me escrever e dar-me força», pode ler-se ainda na mensagem.

Darwin Nuñez testou positivo no regresso da seleção e falhou os últimos três jogos do Benfica: União Paredes (Taça de Portugal), Glasgow Rangers (Liga Europa) e Marítimo, de segunda-feira para a Liga.