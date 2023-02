O Benfica anunciou, no sábado, os nomeados para os prémios Cosme Damião, num total de 29 nomeações em quatro categorias distintas.

A votação pode ser feita até às 12 horas de 20 de fevereiro, segunda-feira, através do site do Benfica.

As categorias são as de atleta de alta competição, treinador do ano, futebolista do ano masculino e futebolista do ano feminino, sendo que haverá ainda distinções através de distribuição direta.

A cerimónia dos Galardões Cosme Damião está agendada para 28 de fevereiro, na Aula Magna, em Lisboa.

FUTEBOLISTA MASCULINO DO ANO:

Nicolás Otamendi

Alejandro Grimaldo

Gonçalo Ramos

Rafa Silva

FUTEBOLISTA FEMININO DO ANO:

Ana Vitória

Pauleta

Cloé Lacasse

Francisca Nazareth

Carole Costa

Catarina Amado

ATLETA DE ALTA COMPETIÇÃO:

Pedro Pichardo (atletismo)

Fernando Pimenta (canoagem)

Bárbara Timo (judo)

Pablo Álvarez (hóquei em patins)

Aaron Broussard (basquetebol)

Rapha (voleibol)

Marlene Sousa (hóquei em patins)

Raphaella Monteiro (basquetebol)

Inês Fernandes (futsal)

Viktoriya Borshchenko (andebol)

Sergey Hernández (andebol)

TREINADOR DO ANO:

Luís Castro (futebol formação)

Chema Rodríguez (andebol)

Marcel Matz (voleibol)

Paulo Almeida (hóquei em patins)

João Alexandre Florêncio (andebol)

Eugénio Rodrigues (basquetebol)

Norberto Alves (basquetebol)

Filipa Patão (futebol)