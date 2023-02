Rafa e António Silva foram premiados na Gala Cosme Damião, realizada esta terça-feira na Aula Magna, em Lisboa.



O extremo foi eleito o Futebolista Masculino do Ano enquanto o jovem central, que se afirmou de forma categórica na primeira equipa esta temporada, foi distinguido com o galardão Revelação Futebol Masculino. Por sua vez, a equipa de sub-19 que conquistou a Youth League e a Taça Intercontinental sub-20 venceu o prémio relativo à formação.



Já no Futebol Feminino, Ana Seiça foi eleita Atleta Revelação enquanto Kika Nazareth foi distinguida como Futebolista do Ano. Por sua vez, Filipa Patão ganhou na categoria de Treinador/a do Ano.



TODOS OS PREMIADOS:

Atleta de Alta Competição: António Pimenta

Treinador do Ano: Filipa Patão

Futebolista Masculino do Ano: Rafa

Futebolista Feminino do Ano: Francisca Nazareth

Revelação Futebol: António Silva

Revelação Futebol Feminino: Ana Seiça

Homenagem: Fernando Chalana

Formação: equipa de sub-19 que ganhou a Youth League e a Taça Intercontinental sub-20

Carreira: Humberto Coelho

Casas do Benfica: Viseu

Modalidades: Andebol

Revelação Modalidades: Diogo Ribeiro

Mérito e dedicação: Arnaldo Teixeira

Parceiro do ano: Betano

Inovação do ano: BPA (Digital Process Automation)

Projeto do ano: modernização do Estádio da Luz