Quatro jogos e 685 dias depois, os adeptos poderão assistir novamente ao dérbi eterno com o Benfica-Sporting.

Nesta sexta-feira, o Estádio da Luz abre portas para o jogo grande da 13.ª jornada da Luz, ainda que a exigência de um teste negativo (e as dificuldades para marcações de testes em clínicas e farmácias) possa afastar muito público do jogo. Ainda assim, Jorge Jesus mostrou-se feliz com o copo meio-cheio.

«Os jogos são apaixonantes é com espectadores. Todos os dias trabalhamos para proporcionar alegrias aos espectadores. Sabendo que há alguma dificuldade em função dos testes, que parece que está a tirar algumas pessoas do jogo, mas é sempre bom. Não tem 60 mil, mas tem 30 ou 20 mil. É importante, porque os adeptos do Benfica ajudam a equipa a carregar as vitórias. Que venham em massa, porque precisamos deles», disse o treinador das águias na antevisão ao dérbi.

Jorge Jesus comentou o agravamento da situação pandémica e as repercussões que isso já está a ter no desporto-rei, como aconteceu no jogo recente do Benfica com o Belenenses. O treinador admitiu que o futebol terá de adaptar-se a este momento particularmente difícil, mas mostrou-se contra nova paragem das competições. «Parar, não. Nunca!», disse no dia em que falou pela primeira vez após o Belenenses-Benfica, jogo que foi dado como concluído no início da segunda parte por falta de jogadores nos azuis. «O presidente do Benfica já falou sobre isso. Não queríamos que aquilo acontecesse», lamentou.