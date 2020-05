Pizzi manifestou apoio à estratégia de confinamento durante a pandemia de covid-19.

«Portugal e o governo agiram da melhor maneira porque estamos a contornar as coisas e estamos a ter um nível de infetados e de mortes não muito elevado, comparado com outros países. Temos de ficar muito contentes com o que a maioria dos portugueses está a fazer e acho que é esta a base a seguir», referiu o jogador do Benfica em conversa com o preparador físico Amândio Costa nas redes sociais.

«Nós aqui em casa não temos bem a noção do que quem está na primeira linha está a passar, ou seja, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, e eles e várias pessoas têm-me alertado a mim e aos meus companheiros de equipa, e acho que aos jogadores em geral, para que, sendo uma referência, sobretudo para os mais jovens e também para as pessoas de mais idade, que neste momento são as que nós temos que ter mais cuidado, devemos apelar para que fiquem em casa, para termos responsabilidade, que é o mais importante, para isto poder passar», acrescentou o médio, que abordou também a sua rotina de confinamento, que durou mais de um mês e meio desde que a I Liga foi suspensa, a 12 de março.



«O meu treino quando estou em atividade e tenho jogos não é o mesmo. Quando tenho jogos de três em três ou de quatro em quatro dias é mais de mobilidade e recuperação ativa. Nesta quarentena tenho trabalhado e tenho um plano com coisas muito diferentes, que não estava habituado no dia-a-dia, porque tinha trabalho de campo», afirmou.