Luca Waldschmidt deu uma entrevista ao jornal Der Spiegel, conduzida por duas crianças, em que falou sobre vários temas, incluindo a situação atual no Benfica e os objetivos para o futuro.

O avançado alemão admite que, por causa da pandemia da covid-19, «desde a paragem para as seleções no outono, todas as semanas têm sido como semanas à inglesa. Significa que jogamos ao fim-de-semana, depois à quinta-feira na Liga Europa, depois novamente ao fim-de-semana.»

«É muito esgotante. Não apenas por causa dos jogos, mas porque viajar de um lado para o outro também cansa. Por isso é que alguns clubes aumentaram as equipas para poderem rodar mais jogadores», apontou Waldschmidt, que esta temporada marcou seis golos em 16 jogos pelo Benfica.

O alteta encarnado admitiu que os jogadores «sentem a falta dos adeptos» nos jogos. «O futebol como todos o conhecemos inclui os adeptos. Eles apoiam-nos, e nós também jogamos para eles, para lhes dar algo em troca. O futebol ficou mais silencioso. Como se alguém na televisão tivesse baixado o volume de 20 para 2.

Waldschmidt falou também sobre como foi a mudança da Alemanha para Portugal e para o Benfica no início da temporada.

«Um novo país, uma nova liga, novas pessoas, novo idioma. Em alemão consigo dizer melhor o que quero, exprimir os meus sentimentos melhor. Nem sempre é tão fácil em inglês. Muitos dos meus companheiros são portugueses ou brasileiros. O inglês não é língua materna para nenhum de nós, por isso é desafiante, mas já sabia disso antes e tomei uma decisão consciente. Estou ansioso para aprender português e adaptar-me corretamente», afirmou, apontando: «É como mudar de escola ou de turma. Tudo é novo no começo, mas depois habituas-te.»

O avançado de 24 anos apontou ainda quais são os seus objetivos desportivos para o futuro. «Quero conquistar títulos, de preferência pela seleção e pelo clube. Também gostaria de jogar na Liga dos Campeões e ter sucesso na prova. E mesmo que não esteja a jogar na Alemanha agora, quero um dia vencer o campeonato alemão e a taça.»

«Além disso, o Euro2024 será realizado na Alemanha e jogar um torneio como este no teu próprio país é um incentivo muito especial», acrescentou.