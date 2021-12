Dolores Aveiro utiliza frequentemente as redes sociais para manifestar o seu apoio ao Sporting, e neste sábado partilhou a forma como festejou o triunfo da equipa leonina no dérbi com o Benfica.

A mãe de Cristiano Ronaldo viu o jogo entre familiares e amigos, como já é habitual, e depois partilhou um vídeo em que aparece aos pulos, a cantar uma das músicas associadas ao emblema leonino.