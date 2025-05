Cristóvão Carvalho tinha comunicado que iria apresentar a candidatura à presidência do Benfica na próxima quinta-feira, em conferência de imprensa, mas ter-se-á tratado de um engano.

O advogado corrigiu, ao final da tarde, a informação que tinha enviado à imprensa e esclareceu que não se vai apresentar como candidato às eleições de outubro no clube da Luz. Vai, isso sim, reunir adeptos numa unidade hoteleira para debater o momento atual do clube.

«Cristóvão Carvalho vem esclarecer que nesta quinta-feira (22), às 11 horas, não irá apresentar a sua candidatura a presidente do Benfica e, sim, avançar com um desafio aos benfiquistas, ao presidente do Sport Lisboa e Benfica e todos os candidatos assumidos à presidência do clube nas próximas eleições para uma resolução imediata do estado de degradação do futebol do Benfica», lê-se na nota enviada às redações.

Antes disso, a conversa tinha sido bem diferente.

«Dia 22 de maio marca o início da campanha de candidatura à presidência do SLB de Cristovão Carvalho. O candidato, que acredita representar uma enorme faixa de adeptos do Benfica que querem ver o seu clube glorioso novamente e, por isso, decidiu avançar e lutar para ter uma voz ativa nesta mudança», podia ler-se no primeiro comunicado.

A verdade é que umas horas depois Cristóvão Carvalho considerava que continuar a representar «uma enorme faixa de adeptos» que está insatisfeita com o rumo do clube, por isso decidiu avançar e lutar com «voz ativa», mas apenas isso.

Candidato? Não, não, foi engano.