Cristóvão Carvalho vai apresentar, esta quinta-feira, a candidatura às presidência do Benfica.

O advogado lamenta «o momento de profunda apatia» face aos maus resultados desportivos dos encarnados e entende que «é preciso agir».

«Perante o momento de profunda degradação do que é, sempre foi e não pode deixar nunca de ser a essência vencedora do Sport Lisboa e Benfica; enfrentando um momento de profunda apatia em relação às derrotas e recentes e à perda de mais um campeonato; sentindo com enorme preocupação que o futuro desportivo imediato do futebol do clube se encaminha inevitavelmente para mais uma época perdida, é preciso agir. Já! Amanhã será tarde», aponta o advogado, que integrou a lista de Rui Gomes da Silva, em 2020.

Cristóvão Carvalho refere ainda que pretende «representar uma enorme faixa de adeptos do Benfica que querem ver o seu clube glorioso novamente» e será «voz ativa» no futuro dos encarnados.

A apresentação da candidatura de Cristóvão Carvalho às eleições de outubro vai decorrer no Up On Lisbon, na quinta-feira, às 12h00.

Está, assim, confirmada a segunda candidatura à presidência do Benfica, depois de João Diogo Manteigas.

O atual presidente, Rui Costa, garantiu no passado sábado, em Braga, que ainda não tomou uma decisão. Martim Mayer, neto do ex-presidente Duarte Borges Coutinho, e João Noronha Lopes são outros nomes apontados como eventuais candidatos.