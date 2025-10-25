Cristóvão Carvalho encerrou a campanha eleitoral, esta sexta-feira, na sua sede de campanha, no Parque das Nações, e o momento que saltou à vista foi o discurso da filha, que deixou ambos emocionados.

Num pequeno púlpito, a filha do candidato à presidência do Benfica deixou palavras sentidas ao pai e não conseguiu conter as lágrimas ao recordar o desempenho do mesmo durante toda a campanha. Cristóvão Carvalho acabou por abraçar a filha, debaixo de uma série de aplausos da família e apoiantes.

