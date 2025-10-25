Benfica
Há 14 min
Grande momento: Cristóvão Carvalho e filha emocionam-se no fecho da campanha
Candidato à presidência do Benfica encerrou a campanha eleitoral na sede, no Parque das Nações
DIM
DIM
Cristóvão Carvalho encerrou a campanha eleitoral, esta sexta-feira, na sua sede de campanha, no Parque das Nações, e o momento que saltou à vista foi o discurso da filha, que deixou ambos emocionados.
Num pequeno púlpito, a filha do candidato à presidência do Benfica deixou palavras sentidas ao pai e não conseguiu conter as lágrimas ao recordar o desempenho do mesmo durante toda a campanha. Cristóvão Carvalho acabou por abraçar a filha, debaixo de uma série de aplausos da família e apoiantes.
