Peter Musa pode estrear-se pela seleção principal da Croácia nos jogos contra País de Gales e Letónia, da qualificação para o Euro 2024. Autor de oito golos em 31 jogos em Portugal, o avançado admitiu que gostaria de ter mais tempo de jogo no Benfica, embora tenha manifestado satisfação por ter assinado pelo emblema da Luz.



«Sou um avançado que pressiona bem e que trabalha para a equipa. Estou preparado para os jogos. Benfica? Sabia da forte concorência e isso só podia trazer coisas boas ao meu desenvolvimento. Estou satisfeito por ter escolhido o Benfica. Talvez não jogue tanto quanto gostaria, mas aproveito todos os minutos», referiu, em conferência de imprensa.



O atacante já havia sido chamado por Zlatko Dalić em 2022, quando alinhava no Boavista, mas acabou por ficar infetado com covid-19. Musa recordou o infortúnio que o impediu de cumprir «um sonho de criança».



«Foi um período difícil. Tive covid-19 na pior altura possível, mas agora estou aqui e estou saudável. O meu sonhi de infância tornou-se realidade. Cabe-me aproveitar todos os dias. Queria jogar o mais possível, marcar e ajudar a seleção. O caminho não será fácil, mas estou muito satisfeito», disse.