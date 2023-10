Andrea Kramaric foi dispensado da seleção croata devido a lesão enquanto Bruno Petkovic está em dúvida para os jogos contra Turquia e País de Gales. O avançado sublinhou o momento que vive no Benfica e assumiu estar preparado para ser titular no ataque da Croácia, situação que Zlatko Dalic já tinha assumido como provável em virtude das ausências.



«É sempre bom estar ao serviço da seleção. Estou preparado e cheio de confiança. Esta temporada tenho jogado mais no Benfica. Quero ajudar a equipa e marcar golos. Não vão ser jogos fáceis contra Turquia e País de Gales, espero dois jogos distintos. Ganhámos à Turquia, mas agora eles têm um novo treinador. Acho que não teremos problemas se mantivermos a nossa identidade», começou por dizer, citado pelo jornal croata «Sportske».



O atacante dos encarnados não confirmou, porém, se vai ser titular. «Ainda não falei [com o selecionador] acerca dos minutos que vou ter. Espero ter uma oportunidade como os outros e quero aproveitá-la. Estou pronto. No Benfica começámos bem a nossa temporada e estou feliz porque tenho tido muitos mais minutos do que antes. Na Champions League não começámos bem, mas ainda temos outros quatro jogos. O objetivo é chegar ao nível da temporada passada», disse ainda.



Petar Musa foi utilizado por Roger Schmidt em dez jogos e marcou quatro golos, além de ter feito uma assistência.