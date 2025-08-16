O Benfica está de luto pela morte de Cruz, antigo jogador que foi bicampeão europeu pelas águias.

«O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o desaparecimento de um dos mais lendários jogadores da história do Clube e endereça à família de Cruz, as suas mais sentidas condolências», escreveram os encarnados numa nota no site do clube.

Fernando Cruz esteve 11 temporadas no Benfica e fez parte das duas equipas que venceram as duas Taças dos Clubes Campeões europeus das águias. Antes de se retirar do futebol, transferiu-se para o PSG, clube onde integrou a primeira equipa sénior da história do clube francês.

O lateral-esquerdo conquistou oito Campeonatos nacionais, três Taças de Portugal e quatro Taças de Honra durante 445 jogos pelo Benfica, tendo apontado um golo. Pela Seleção, fez parte da equipa dos «magriços» que levou Portugal a um terceiro lugar no Mundial de Inglaterra em 1966.

