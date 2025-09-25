O Benfica publicou, esta quinta-feira, o primeiro relatório de sustentabilidade, referente à época 2024/2025. Em maio, o clube encarnado promoveu um encontro com parceiros e fornecedores para apresentar uma nova estratégia de sustentabilidade, desenvolvida sob o lema «We are Ready».

Rui Costa considera o relatório como «um novo capítulo» na forma como olhamos o impacto do clube». O documento evidencia o compromisso de «ganhar em todos os campos», reforçando a identidade de um emblema que combina paixão, responsabilidade e visão de futuro.

A iniciativa funciona como um novo modelo de criação de valor, expandindo a presença do Benfica em diferentes áreas. A nova estratégia reúne mais de 80 iniciativas ambientais, sociais e de governança e mostra o impacto do Benfica dentro e fora das quatro linhas.

Dimensão do clube

  • Mais 400 mil associados, dos quais 354 199 ativos, a 30 de junho;
  • 298 casas do Benfica, das quais 56 internacionais, reunindo mais de 45 mil associados;
  • 13 181 665 seguidores nas redes sociais;
  • 1 076 colaboradores de 39 nacionalidades diferentes;
  • 94 patrocinadores oficiais;
  • 1 346 empresas no programa Mais Vantagens, que já beneficiou 93 003 pessoas.
  • 600 empresas fazem parte do Corporate Club;
  • Benfica tem 68 118 lugares no estádio, dos quais 3 552 são de camarotes e executive seats.

Ecletismo desportivo

  • O Benfica tem 85 títulos oficiais no futebol profissional masculino;
  • O Benfica conta com 36 modalidades, entre coletivas, individuais, recreativas e de cariz não competitivo;
  • Cinco modalidades séniores de pavilhão, de ambos os géneros, com participação em 47 competições oficiais nacionais e internacionais, com 18  troféus conquistados na época 2024/25;
  • O clube esteve representado nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em 8 modalidades diferentes, e conquistou uma medalha de prata no triplo salto, uma medalha de bronze coletiva em andebol e oito diplomas olímpicos em várias modalidades;
  • No futebol feminino, desde a primeira época em 2018/2019, foram conquistados cinco campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, três Supertaças, cinco Taças da Liga, um campeonato nacional da 2.ª divisão;
  • O Benfica é reconhecido como uma das melhores academias do mundo, distinguida como Melhor Academia nos Globe Soccer Awards em 2015 e 2019;
  • Em 2024/25 dos 80 estudantes residentes no Benfica Campus 98 por cento concluíram com sucesso os compromissos académicos.

Estrutura e liderança

  • Pela primeira vez foi designado um administrador da SAD para integrar a equipa de sustentabilidade, que contou com mais de 90 colaboradores de diversas áreas;
  • Em setembro de 2025, o Benfica tornou-se o primeiro clube português a integrar o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG), participando ativamente em grupos de trabalho da UEFA e da European Club Association;
  • Criação de um departamento de auditoria interna com o objetivo de avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gestão do risco, controlo e governança;
  • O Conselho de Administração da SAD passou a ter 9 membros, incluindo 4 independentes, reforçando a transparência e a diversidade de perfis;
  • Criação da Comissão de Controlo Interno e Partes Relacionadas, responsável por assegurar boas práticas e prevenir conflitos de interesse.

Impacto social e comunitário

  •  A Fundação Benfica já beneficiou mais de 352 mil pessoas desde a sua criação;
  • O Projeto Community Champions League, que promove a inclusão social de jovens em contextos vulneráveis, juntando desporto, educação e solidariedade, mobilizou 150 jovens em 11 freguesias de Lisboa, impactando diretamente 3 900 pessoas;
  • As iniciativas inclusivas de futebol adaptado e Walking Football, envolveram 142 jovens com deficiência e séniores ativos;
  • A Corrida Benfica António Leitão contou com 13 336 participantes em 2024.

Ambiente e sustentabilidade

  • Só na época 2024/25 foram distribuídos cerca de 727 mil copos reutilizáveis no Estádio da Luz;
  • Pela primeira vez, o Benfica calculou a sua pegada de carbono, tendo sido emitidas 31 mil toneladas de CO₂;
  • 85 por cento das instalações do estádio já usam iluminação LED;
  • Mais de 80 toneladas de aparas de relva do estádio foram entregues a agricultores locais para compostagem;
  • Criação do Ecocentro Benfica com 85 por cento dos resíduos triados a serem  reciclados;
  • Doação de excedentes alimentares resultantes de eventos;
  • Recolha de óleos alimentares usados e conversão em detergentes biodegradáveis;
  • Recolha de água da chuva para um tanque de 230m² para lavens do estádio.
