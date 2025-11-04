O lateral-esquerdo do Benfica, Samuel Dahl, lançou esta terça-feira a receção ao Bayer Leverkusen, da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, marcada para as 20 horas de quarta-feira. Dahl foi questionado por Carreras, seu antecessor no Benfica, bem como do trabalho que está a fazer nos encarnados. O sueco fez a estreia a marcar pelo Benfica na vitória por 3-0 em Guimarães, no sábado:

Trabalho com José Mourinho

«Ele deu-me muita confiança desde que chegou, sinto-me mais confiante e apreciado cá. Nos últimos jogos temos jogado bem.»

Substituto de Álvaro Carreras

«Sim, ele deixou uma boa marca aqui, mas eu vou e estou a focar-me em mim e em desenvolver-me ao máximo, todos os dias nos treinos e no que está por vir. Claro que me faz querer alcançar cada vez mais. Não é pôr pressão, mas claro que sinto isso um pouco nos meus ombros e quero mostrar a todos os adeptos e todos no clube que posso deixar a minha marca.»

Suplente em Newcastle

«Sabemos que todos os jogos contam com um diferente oponente, vimos durante a semana que não seria o jogo mais adequado para mim. Falei disso com o treinador. Eles eram uma equipa muito física. Faz parte.»