O Benfica chegou a acordo com a Roma para a transferência de Samuel Dahl a título definitivo para o clube português.

Segundo noticiou Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências, e confirmou também o Maisfutebol, a SAD encarnada paga aos Giallorossi 9 milhões de euros e Dahl assina um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

O internacional sueco de 22 anos chegou ao Benfica no último mercado de inverno. Em meia época participou em 18 jogos sob o comando de Bruno Lage, tendo anotado cinco assistências.

Apesar de atuar preferencialmente no lado esquerdo da defesa, Dahl pode fazer todo o corredor esquerdo. No último jogo oficial do Benfica, na final da Taça de Portugal, foi compatibilizado com Álvaro Carreras no onze inicial.

(artigo atualizado)