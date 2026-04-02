Daniel Banjaqui renovou bom o Benfica até 2031. O campeão do Mundo sub-17 – que chegou ao Seixal em 2018 – relembrou os primeiros tempos com a camisola da equipa principal das águias, deixando elogios a José Mourinho.

Relativamente à renovação, o lateral-direito confessou que espera continuar no Benfica por mais anos. «Sinto-me muito contente por renovar pelo meu clube do coração e por estarem a confiar em mim. Foi um percurso muito longo, sinto-me muito orgulhoso do que estou a fazer aqui. Espero continuar mais anos no Benfica», começou por referir à BTV.

A estreia de Banjaqui foi na Taça de Portugal frente ao Farense e o jovem revleou qual foi a reação que teve ao ser chamado para entrar. «Eu lembro-me de que estava a aquecer ao pé da baliza. Estava quase a acabar o jogo. Quando me chamou, fui logo num grande sprint, estava muito contente. Só queria poder entrar.»

A primeira titularidade surgiu em casa, frente ao Estrela da Amadora, um jogo em que acabou por assistir para o golo de Anísio Cabral, também ele campeão do Mundo sub-17.

«Um dia antes do jogo, o míster chamou-me ao gabinete e disse-me que ia ser titular. Depois, antes do jogo, estava nervoso, um pouco ansioso também. Queria muito jogar», confessou.

O jovem defesa, que procura afirmar-se na equipa principal, elogiou Mourinho, que tem sido importante para o próprio desenvolvimento. «É muito bom ser treinado pelo míster Mourinho. Ensina-me muito no dia a dia, e vai-me ajudando bastante no meu desenvolvimento», atirou.

Banjaqui partilhou, ainda, que recebe conselhos de Dedic e Bah, ambos companheiros de posição. Porém, na ala direita, há um nome que tem como referência: João Cancelo.

«Gosto muito de o ver jogar. Se calhar, diria que temos um estilo de jogo parecido, até» concluiu.