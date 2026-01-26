Daniel Banjaqui só atinge maioridade no dia 24 de março deste ano, mas já joga como gente grande. O lateral-direito mereceu a primeira titularidade na equipa principal do Benfica e estreou-se no Estádio da Luz, diante de quase 55 mil adeptos. Foi um dos destaques individuais na vitória sobre o Estrela (4-0).

No final da partida, apresentou-se ao lado do colega Anísio Cabral perante os adeptos, com os dois estreantes na Liga a receberem uma ovação. Ambos com 17 anos, ambos com impacto imediato no Benfica.

A assistência de Daniel Banjaqui apareceu em todos os resumos televisivos, mas o comum adepto sabe que uma exibição não pode ser avaliada cabalmente em um minuto e meio. A verdade é que Banjaqui, do alto dos seus 17 anos, foi o melhor jogador em campo em duas métricas normalmente associadas aos graúdos, segundo as estatísticas do Sofascore.

Entre todos os 32 jogadores que disputaram o Benfica-Estrela, tanto de início como a partir do banco, Banjaqui foi aquele que ganhou mais duelos (12) e que mais desarmes efetuou (4), protegendo o corredor direito das águias.

O lateral formado no Seixal foi também o segundo jogador com mais cruzamentos (5), sendo que um deles resultou no golo de Anísio, dribles bem-sucedidos (3) e remates (3), mostrando que o lateral teve também influência ofensiva. Por fim, teve a segunda melhor classificação Sofascore (8.2), apenas atrás de Sidny Lopes Cabral, eleito homem do jogo.

Uma exibição de mão-cheia do campeão mundial sub-17, que tornou-se igualmente o segundo jogador mais jovem de sempre a ser titular pelas águias na Luz, mostrando-se uma alternativa válida a Amar Dedic na direita, ao segundo jogo na equipa principal (tinha feito um par de minutos na Taça contra o Farense).