O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, em declarações à BTV após a derrota com o Benfica, por 2-1, na Luz, em partida da 29.ª jornada da Liga 2020/21.

«Foi um bom jogo, mais uma demonstração de qualidade do Santa Clara perante um grande adversário como o Benfica, com o resultado incerto até final. Penso que podia ter sido diferente, pelas ocasiões, quer pelo domínio do jogo. Houve bastante equilíbrio, foi um jogo bastante conseguido por nós. Viemos jogar para ganhar, tal como fizemos com todos os outros grandes. Para mim, é muito significativo perceber que tenho equipa para isso. Faltou-nos ali uma estrelinha que nos podia dar mais pontos neste tipo de jogos, mas sentimo-nos bem nesta forma de jogar.

«O que fizemos aqui fizemos em muitos jogos anteriores. Mesma forma de estar e pensar e pôr o nosso jogo. Perceber o nosso bloco, os nossos timings de pressão, de que forma dificultamos a equipa adversária, e a equipa estava muito bem preparada para isso. Acreditamos nesse tipo de trabalho e processo, nesta forma de estar defensiva, e desempenhamos bem. Mas destaco o lado ofensivo. Contrariámos a pressão do Benfica, mas percebemos que era preciso ter estaleca. Que precisávamos de correr alguns riscos e fizemos. Criámos mutos remates. Europa? Temos 36 pontos, digo com toda a seriedade, se fosse pelo nível exibicional, o Santa Clara merecia ir à Europa. Temos o que temos, 36 pontos, vamos ver o que daí resulta.»