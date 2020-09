Darwin Nuñez disse estar orgulhoso pela transferência para o Benfica e em declarações aos jornalistas indicou aquele que considera ser o grande adversário interno na luta por um lugar na frente do ataque.

«Há grandes jogadores aqui e na frente está o Vinícius. Vi o jogo do outro dia. É muito bom e inteligente. Vou ter uma competição saudável com o Vinícius», afirmou na apresentação como jogador das águias.

Darwin é a contratação mais cara da história do Benfica e, também, do futebol português. Vinte e quatro milhões de euros. Mas que peso têm tantos zeros? «É um orgulho para mim. Dia a dia estou a trabalhar para o meu futuro. Creio que tenho vindo a fazer as coisas bem, com humildade e os pés assentes no chão. Não é um peso para mim. É uma responsabilidade e quero fazer tudo da melhor maneira possível», disse.

O avançado uruguaio admitiu que aquilo que os adeptos vão pedir dele são «golos» e garantiu que vai trazê-los.

Antes de Darwin falar à comunicação social, Rui Costa teceu rasgados elogios à sétima contratação do Benfica para 2020/21. E o jogador, de 21 anos, não ficou indiferente às palavras do administrador dos encarnados. «Foi um grande jogador e é um grande ídolo. As palavras dele emocionaram-me. Vou trabalhar para fazer o melhor no Benfica, ser também um grande jogador e ficar na história. Fim para cá para conquistar títulos. Quero ficar muitos anos no Benfica e espero que um dia, quando me retirar, seja olhado como um ídolo aqui no Benfica.»

Ao longo das últimas semanas foram vários os nomes de clubes europeus apontados ao internacional uruguaio, que garantiu que sempre quis assinar pelas águias. «Havia ofertas de muitos clubes, mas quando me falaram do Benfica eu disse logo que queria vir para o Benfica. É a primeira vez que vou jogador numa equipa grande da Europa e vou fazer o meu melhor para que tudo corra bem», referiu Darwin, que falou ainda sobre o compatriota Edinson Cavani, que chegou a estar em negociações com o Benfica.

«Gostava que ele estivesse aqui, seria uma peça importante. Mas eu estou aqui para ajudar e dar o melhor», rematou.