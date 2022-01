Apesar do mau momento que o Benfica atravessa, o avançado dos encarnados Darwin Nuñez vive dias felizes.

O uruguaio deslocou-se este domingo a Almería e, já esta segunda-feira, assistiu ao nascimento do filho. A companheira do jogador publicou uma fotografia em que Darwin surge a dar o biberão ao filho… que tem o mesmo nome do pai.

«Bem-vindo, meu amor. Amo-vos», escreveu Lorena Mañas no Instagram. De acordo com o La Voz de Almería, o parto decorreu com normalidade e a mãe e o bebé encontram-se bem de saúde.

Note-se que Darwin Nuñez aproveitou a estadia em Almería para reencontrar alguns antigos companheiros e assistir à derrota do clube que deixou antes de rumar à Luz, na receção ao Cartagena (1-0).