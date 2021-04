O avançado uruguaio Darwin Núñez quebrou um jejum de dois meses sem marcar, com o golo apontado ante o Paços de Ferreira, aos 89 minutos, que fechou a goleada encarnada por 5-0 na 26.ª jornada da I Liga, no sábado.

O jogador de 21 anos emocionou-se e não conteve algumas lágrimas após marcar e, horas depois do triunfo no Estádio Capital do Móvel, deixou uma mensagem aos colegas de equipa e aos adeptos na rede social Instagram.

«Trabalho todos os dias para poder dar o meu melhor. Fiquei muito feliz por marcar novamente com esta camisa. Agradeço aos meus companheiros e a todos vós, adeptos, pelo apoio que sempre me deram», redigiu.

Darwin fez o 13.º golo em 36 jogos oficiais em 2020/2021 pelo Benfica. A última vez que tinha marcado tinha sido a 11 de fevereiro, para a Taça de Portugal, nas meias-finais, ante o Estoril.