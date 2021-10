Depois de ter sido eleito o avançado do mês, Darwin Núñez foi distinguido como o melhor jogador da Liga em setembro.



O avançado do Benfica recolheu 16 por cento das preferências dos treinadores da competição, superando a concorrência do portista Luis Díaz (recebeu 11,70 por cento dos votos) e do colega de equipa Rafa Silva (11,10 por cento dos votos).



O uruguaio, de 22 anos, marcou quatro golos na Liga nos três jogos que disputou em setembro: bisou nos Açores e frente ao Boavista, tendo apenas ficado em branco em Guimarães.



Estes foram, de resto, os primeiros prémios individuais que Darwin recebeu desde que chegou a Portugal.