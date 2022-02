Darwin Núñez recordou a infância no Uruguai em entrevista à UEFA e mostrou-se realizado por ter chegado à elite do futebol europeu.

«Quando era mais novo o que mais queria era pegar numa bola e ir jogar, e tive sempre muito apoio por parte dos meus avós e dos meus pais, que me levavam aos treinos. O meu pai trabalhava na construção civil e passava oito ou nove horas a trabalhar durante o dia. A minha mãe trabalhava de manhã como empregada doméstica. Desde criança que sonhava chegar onde estou hoje e agradeço a Deus por isso. É um privilégio estar agora aqui, num grande clube europeu como o Benfica», disse.

O avançado do Benfica reconheceu que ainda é «a mesma criança». «Não mudei, nem nunca vou mudar. Ainda sou o mesmo Darwin desde criança: sempre humilde e com os pés no chão.»

Os pilares do atacante uruguaio nesta jornada são os pais, a quem faz questão de agradecer pelas dificuldades que tiveram de enfrentar.

«Sempre que não havia comida suficiente a minha mãe dava-nos a dela e eu dizia sempre que quando me tornasse futebolista profissional, com dinheiro suficiente para comprar uma casa, lhe daria uma como presente. E assim que me transferi para o Almería foi o que fiz: comprei seis hectares de terra e dei-lhe», contou.

Darwin realçou também que ainda é «muito jovem» e assumiu que tem «muito para aprender» e precisa de «ganhar experiência», tal como vem a fazer «dentro e fora de campo».

«Ser profissional, descansar bem, comer bem. Antes eu não comia peixe, não gostava. E não gostava de salada, mas agora esses são pequenos detalhes que ajudam a melhorar o meu desempenho em campo. Estou muito feliz comigo mesmo, pois acordo todos os dias de manhã para vir trabalhar, para corrigir os meus erros, e acredito que o tempo também me ajudará», vincou.