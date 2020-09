O administrador da SAD do Benfica, Rui Costa, afirmou esta sexta-feira, na apresentação de Darwin Nuñez como reforço dos encarnados, que os «exames médicos» e as «burocracias» com o Almería, antigo clube do avançado, motivaram o adiamento da apresentação do novo reforço.

«Hoje é um dia muito feliz para o nosso clube. Esclarecer que, de forma aberta e coerente, a única coisa que se passou ontem foi um atraso nos exames médicos do Darwin, e, ao mesmo tempo, burocracias para eliminar e esclarecer na transferência com o Almería», começou por dizer, no Seixal, em conferência de imprensa, ao início desta noite.

«Levou mais tempo do que o que esperávamos, íamos atrasar por tempo indeterminado a apresentação ontem e decidimos passar para hoje. A teoria é esta, não mais que isto. É uma transferência de grande envergadura, obriga a muita burocracia. Apenas as burocracias normais das transferências entre os dois clubes. Ainda ontem podia ter-se apresentado às 11 da noite, mas decidimos ser mais prático hoje», concluiu.

Rui Costa foi ainda questionado sobre o papel de Paulo Gonçalves, antigo diretor jurídico dos encarnados, na transferência de Darwin, depois de o mesmo ter falado ao Maisfutebol sobre a situação.

«O Paulo Gonçalves apareceu neste negócio como advogado dos empresários do jogador. Ponto final. Não houve, da nossa parte, não foi intermediário», disse, ainda.