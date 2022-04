Diego Forlán elogiou Darwin Núñez e não duvida de que o compatriota se daria bem no campeonato inglês.

«Ele é um rapaz jovem, muito forte, está a marcar muitos golos e a ter muito bom desempenho no Benfica», disse Forlan ao "Beyond the Pitch", sobre o avançado das águias, de quem se diz ser já tão mediático como Luis Suárez ou Cavani, no Uruguai.

«O Darwin teve uma temporada muito boa na Liga dos Campeões e no campeonato português. Ele tem muito potencial, é muito jovem, tem vindo a melhorar temporada a temporada e, se tiver a oportunidade de ir para o Manchester United, seria muito bom para ele e para o clube», continuou Forlán, antigo jogador dos red devils.

Devido a esse passado em Inglaterra, o uruguaio foi questionado sobre as possibilidades de Darwin Nuñez na liga inglesa.

«Ele está a jogar muito bem. Marcou golos na Liga dos Campeões, contra o Liverpool. É um número muito bom, seis golos na Liga dos Campeões. Ele marcou em casa e fora contra o Liverpool, está sempre a criar oportunidades. Talvez ele vá para o United e se adapte imediatamente, talvez demore um pouco porque não é o mesmo que jogar em Portugal. Mas ele tem nível para jogar na Premier League», respondeu.