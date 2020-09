Mal teve tempo de tirar a camisola. Apresentado na sexta-feira ao fim do dia, Darwin Núñez já treinou na manhã deste sábado com o plantel do Benfica às ordens de Jorge Jesus.

O avançado uruguaio assinou com os encarnados por cinco temporadas e a transferência foi feita por 24 milhões de euros, mas o Almería, ex-clube do uruguaio, fica com direito a receber 20 por cento do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do atleta.

