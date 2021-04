O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Tondela (2-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Ausência do Darwin] «O Darwin num treino teve um choque com um colega e depois bateu com o joelho no chão, e o joelho inchou um pouco. O médico achou por bem não arriscarmos neste jogo e prepararmos o Darwin para o jogo do FC Porto.»