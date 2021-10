A Liga Portugal anunciou que Darwin Nuñez foi o melhor avançado do mês de setembro na I Liga. O uruguaio do Benfica merceu o voto de 23 por cento dos treinadores do campeonato. Luis Díaz (FC Porto) recebeu 14 por cento dos votos e Gustavo Sauer (Boavista) ficou com 13.



Darwin esteve em três jogos da Liga em setembro e bisou duas vezes. Primeiro na visita ao Santa Clara e depois na receção ao Boavista.



Mesmo no final do mês, mas para a Liga dos Campeões, Darwin voltou a bisar: o atacante de 22 anos fez dois golos ao Barcelona.



Pedro Porro foi o melhor defesa e João Mário o melhor médio no passado mês.