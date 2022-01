O futebolista do Benfica, Darwin Núñez, isolou-se este sábado na lista de melhores marcadores da I Liga portuguesa de futebol, com 14 golos, fruto do tento apontado no empate a um golo ante o Moreirense, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O tento, histórico – foi o golo 6 mil do Benfica na liga portuguesa – faz o uruguaio descolar à condição de Luis Díaz, do FC Porto, que tem 13 golos na prova. Os dragões jogam no domingo, no Jamor, ante o Belenenses (20h30).

Lista de melhores marcadores da Liga:



14 golos:

Darwin Núñez (Benfica)

13 golos:

Luis Díaz (FC Porto)

11 golos:

Fran Navarro (Gil Vicente)

10 golos:

Ricardo Horta (Sp. Braga)



9 golos:

Mehdi Taremi (FC Porto)

8 golos:

Simon Banza (Famalicão)



7 golos:

Marcus Edwards (V. Guimarães)

Rafa (Benfica)

André Franco (Estoril)