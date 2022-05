Concentrado com a seleção do Uruguai, Darwin Núñez foi o convidado para um questionário rápido dos órgãos televisivos da Federação e revelou alguns dos segredos mais bem guardados.

O avançado do Benfica, por exemplo, admitiu que tem como superstição «pôr perfume antes dos jogos» e elegeu o golo em Anfield Road - que pode ver no vídeo associado - como aquele de que mais gostou.

«O golo contra o Liverpool na Champions. Um passe do Julian [Weigl], o João [Mário] correu juntamente comigo, quis controlar a bola, mas eu fui mais rápido do que ele, e rematei com a parte de dentro do pé. Ainda bateu no poste, pensei que ia para fora, foi por pouco», brincou na entrevista à AUF.tv.

Darwin destacou ainda a importância do amigo Ronald Araújo na seleção e admitiu que Lionel Messi foi o rival que o deixou «louco» quando foram adversários na qualificação para o Mundial do Qatar. Ainda assim, se pudesse dar cidadania uruguaia a qualquer jogador da atualidade, o atacante dava-a a outro argentino: «Nico Otamendi», disse, sem hesitar.

Entre outras curiosidades, o jogador do Benfica assumiu ainda que a camisola 9 é a favorita, além de gostar de Coca-Cola e de ouvir Rauw Alejandro. A alcunha preferida de Darwin é «Pichón», mas fica desagradado quando o chamam de «Flaco», até pela sua dimensão física.

[Imagens vídeo Eleven Sports]