Luis Suárez voltou a elogiar Darwin Nuñez, dias depois de ter revelado que sugeriu o avançado ao Barcelona, antes da transferência para o Benfica.

Em conferência de imprensa realizada na seleção do Uruguai, o avançado do Atlético de Madrid falou sobre o homólogo encarnado: «No outro dia estive a falar com ele e ele falou-me um pouco do futebol português, porque eu nunca tive a oportunidade de jogar lá.»

«Vejo-o como um campeonato para se mostrar à elite do futebol. Disse-lhe que estive quatro anos e meio na Holanda e aprendi muito. Ele está no futebol português, que é uma escola espetacular para continuar a crescer e depois ter a possibilidade de decidir e ir para uma equipa espanhola, inglesa ou italiana no melhor momento», acrescentou.

Luis Suárez acredita que Darwin tem potencial para chegar ao mais alto nível. «Está a fazer um crescimento adequado, aprendendo no futebol português e jogando partidas na Champions a grande nível. É jovem, tem 22 anos e tem coisas a melhorar, a aprender, como eu tinha quando era jovem. Mantendo a atitude e o potencial que ele tem, pode chegar longe», rematou o avançado uruguaio.