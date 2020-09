Darwin Núñez foi apresentado oficialmente como reforço do Benfica na sexta-feira, numa cerimónia no Seixal, e já treinou às ordens de Jorge Jesus este sábado.

Ora, os encarnados partilharam um vídeo nas redes sociais com imagens dos primeiros momentos do uruguaio como jogador dos encarnados, ele que aterrou em Lisboa logo na quarta-feira. O jovem avançado emocionou-se no Estádio da Luz, num momento em que estava com a família.