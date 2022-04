O avançado do Benfica Darwin Núñez recorreu às redes sociais para informar que não vai prolongar o vínculo que o liga ao empresário Edgardo Lasalvia.

«Quero esclarecer que não renovarei o meu contrato com o meu representante Edgardo Lasalvia», escreveu o uruguaio no Twitter. Darwin afirmou ainda que, ao contrário do que tinha sido publicado, não recebeu «ameaças» e encontra-se «bem», assim como toda a família.

Quiero aclarar que no renovaré mi contrato con el que era mi representante Edgardo Lasalvia.

También quiero aclarar que ni mi familia ni yo hemos recibido ninguna amenaza y estamos bien. — Darwin Nuñez (@Darwinn99) April 7, 2022

Darwin, de 22 anos, soma 35 jogos na presente época, nos quais apontou 28 golos. O atacante está ligado às águias até 2025, com uma cláusula de rescisão fixada em 150 milhões de euros.